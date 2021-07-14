Мурашко назвал процент заболевших после вакцинации от коронавируса

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал процент заболевших после вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
Мурашко назвал процент заболевших после вакцинации от коронавируса
  • Reuters

«Мы на практике видим, что вакцина эффективно защищает от тяжёлых осложнений COVID-19», — цитирует РИА Новости Мурашко.

Он сообщил, что «после вакцинации заболели не более 2,5% граждан, большинство из них — в период формирования иммунитета, который длится две-три недели после второй прививки в зависимости от вакцины».

Согласно данным на 14 июля, за сутки в России выявили 23 827 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 5 857 002 случая COVID-19.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.

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