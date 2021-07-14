Врач предупредила о последствиях для кожи из-за частого приёма душа в жару

Врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова рассказала, что частое мытьё под душем в жаркую погоду может привести к сухости кожи.

«Кожа сохнет, начинает шелушиться, и могут возникать покраснения и раздражения», — сказала она в беседе с «Москвой 24».

Также чрезмерная тяга к водным процедурам способна спровоцировать аллергию на средства для душа, предупредила специалист.

Чтобы избежать неприятностей, Егорова порекомендовала реже использовать гели для душа и не мыться холодной водой.

Как ранее сообщали «Известия», врачи назвали категории людей, которым не стоит длительное время находиться на солнце.