Врач предупредила о последствиях для кожи из-за частого приёма душа в жару
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«Кожа сохнет, начинает шелушиться, и могут возникать покраснения и раздражения», — сказала она в беседе с «Москвой 24».
Также чрезмерная тяга к водным процедурам способна спровоцировать аллергию на средства для душа, предупредила специалист.
Чтобы избежать неприятностей, Егорова порекомендовала реже использовать гели для душа и не мыться холодной водой.
Как ранее сообщали «Известия», врачи назвали категории людей, которым не стоит длительное время находиться на солнце.