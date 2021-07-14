Песков: Путин «не расписывается» за выбор украинского народа

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал статью президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев».
Песков: Путин «не расписывается» за выбор украинского народа
  • © Sergei Ilyin/Kremlin Pool
  • globallookpress.com

Отвечая на вопрос, почему президент России расписывается за выбор украинского народа, Песков заявил, что это не так.

«Президент не расписывается за выбор украинского народа. Он в своей статье говорит, что, к великому сожалению, руководство Украины приходит к власти с одними лозунгами, с одними обещаниями, с одними ориентировками, далее в реальности проводится совсем другая линия», — отметил представитель Кремля.

Он напомнил, что в статье президента есть тезис о том, что Украина во многих аспектах фактически отдана внешним силам.

Ранее Путин заявил, что киевским властям сначала нужно прочитать его статью «Об историческом единстве русских и украинцев», прежде чем дискутировать о ней.

Таким образом российский лидер отреагировал на высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о том, что он готов обсудить с ним «некоторые вещи» из его статьи об историческом единстве русских и украинцев.

12 июля российский президент опубликовал статью «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой, в частности, заявил, что Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной».

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