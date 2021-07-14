Кузнецова заявила, что обсуждать вакцинацию детей от COVID-19 пока рано

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Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что обсуждение возможной вакцинации детей и подростков от новой коронавирусной инфекции в России преждевременно.
Кузнецова заявила, что обсуждать вакцинацию детей от COVID-19 пока рано
  • РИА Новости

По её словам, в стране пока нет зарегистрированной вакцины от COVID-19 для детей и подростков, для её появления необходимо сделать полноценные клинические исследования, разрешение на которые сейчас выдали центру имени Гамалеи.

«Но пока мы не получим результат исследования, обсуждать эту тему... преждевременно», — цитирует ТАСС заявление Кузнецовой.

Она подчеркнула, что даже при условии регистрации подобной вакцины и выдачи разрешения на её использование прививки детям и подросткам могут быть сделаны только с согласия их родителей.

Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября 2021 года.

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