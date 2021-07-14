Гинцбург назвал сроки начала вакцинации подростков от коронавируса

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября 2021 года.

Специалист заявил, что препарат проходит исследование на группе подростков 12-17 лет, состоящей из 100 человек.

«У двух детей была температура +37 °С. Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не мерить, то они, наверное, и не заметили бы», — приводит РИА Новости его слова.

Гинцбург отметил, что вакцинация подростков в России должна начаться к 20 сентября.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о ходе исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» для подростков.