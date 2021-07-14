Гинцбург назвал сроки начала вакцинации подростков от коронавируса

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Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября 2021 года.

Специалист заявил, что препарат проходит исследование на группе подростков 12-17 лет, состоящей из 100 человек.

«У двух детей была температура +37 °С. Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не мерить, то они, наверное, и не заметили бы», — приводит РИА Новости его слова.

Гинцбург отметил, что вакцинация подростков в России должна начаться к 20 сентября.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о ходе исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» для подростков.

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