Власти Москвы рассказали о ходе исследования «Спутника V» для подростков

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о ходе исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» для подростков.

Она напомнила, что «в понедельник в Москве стартовало клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12—17 лет».

«Вчера начался процесс первых вакцинаций. 21 человек уже получил первый компонент вакцины, из них 11 — в детской больнице им. З.А. Башляевой и десять — в Морозовской детской больнице», — цитирует ТАСС Ракову.

Она добавила, что «лишь у двух участников исследования отмечается небольшое повышение температуры, в целом все ребята чувствуют себя хорошо».

Ранее сообщалось, что в Москве стартовали клинические исследования вакцины «Спутник V» для подростков 12—17 лет. В понедельник, 5 июля, началось медицинское обследование первых добровольцев.

Иммунолог-аллерголог Надежда Логинова в беседе с Inforeactor дала рекомендации по подготовке к вакцинации от COVID-19.