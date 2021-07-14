Кардиолог рассказал о пользе употребления кофе
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В беседе с «Москвой 24» он уточнил, в каком количестве безопасно его пить.
«Употребление кофе даже ежедневно в умеренных дозах не навредит организму. Я говорю о двух-трёх чашках в день, не больше. Более того, кофе обладает полезными свойствами», — сказал врач.
По словам Хорошева, напиток обладает мощным тонизирующим эффектом, а также благоприятно воздействует на иммунную систему, способствует выведению из организма патогенных клеток.
В то же время специалист призвал с осторожностью употреблять кофе людям, перенёсшим в том числе инсульт, обширный инфаркт миокарда, или лечащим аневризму брюшной аорты.
Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины доктор медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с Nation News рассказала, как скорректировать питание и вес.