Кардиолог рассказал о пользе употребления кофе

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Сердечно-сосудистый хирург, врач-кардиолог Владимир Хорошев допустил, что умеренное употребление кофе может быть полезным для здоровья.
Кардиолог рассказал о пользе употребления кофе
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В беседе с «Москвой 24» он уточнил, в каком количестве безопасно его пить.

«Употребление кофе даже ежедневно в умеренных дозах не навредит организму. Я говорю о двух-трёх чашках в день, не больше. Более того, кофе обладает полезными свойствами», — сказал врач.

По словам Хорошева, напиток обладает мощным тонизирующим эффектом, а также благоприятно воздействует на иммунную систему, способствует выведению из организма патогенных клеток.

В то же время специалист призвал с осторожностью употреблять кофе людям, перенёсшим в том числе инсульт, обширный инфаркт миокарда, или лечащим аневризму брюшной аорты.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины доктор медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с Nation News рассказала, как скорректировать питание и вес.

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