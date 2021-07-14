Врач рассказал об усилении вреда курения в жаркую погоду

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Главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы и Минздрава России Евгений Брюн заявил, что вред от курения в жаркую погоду усиливается за счёт большей нагрузки на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, а также увеличения токсического эффекта от табака.
Врач рассказал об усилении вреда курения в жаркую погоду
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Курить вредно в любое время суток, в любое время года. В жару курить особенно вредно, на мой взгляд, это связано с тем, что во время жары идёт высокая нагрузка на сердечно-сосудистую, на дыхательную системы», — приводит РИА Новости его слова.

Брюн отметил также усиление токсического эффекта от классического и электронного табака.

«И в совокупности вред для организма потребителя в жару усиливается. Потому что основной фактор риска при курении — это как раз сердечно-сосудистые расстройства», — добавил специалист.

Ранее врач-диетолог, гастроэнтеролог Марина Хорол в беседе с RT рассказала, как избежать кишечных инфекций в жару.

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