Суд арестовал шестерых участников драки у метро «Кузьминки» в Москве

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Кузьминский суд Москвы отправил под арест на 15 суток шестерых участников массовой драки возле станции метро «Кузьминки».
Суд арестовал шестерых участников драки у метро «Кузьминки» в Москве
  • РИА Новости

«Суд признал шестерых задержанных виновными в совершении административного правонарушения и назначил им наказание в виде административного ареста на 15 суток каждому», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря суда Кристины Каленовой.

В ночь на 13 июля в полиции сообщили о драке в районе метро «Кузьминки».

В территориальные отделы полиции доставили 103 участников инцидента, которых в ближайшее время выдворят за пределы России.

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