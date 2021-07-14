Суд арестовал шестерых участников драки у метро «Кузьминки» в Москве

Кузьминский суд Москвы отправил под арест на 15 суток шестерых участников массовой драки возле станции метро «Кузьминки».

«Суд признал шестерых задержанных виновными в совершении административного правонарушения и назначил им наказание в виде административного ареста на 15 суток каждому», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря суда Кристины Каленовой.

В ночь на 13 июля в полиции сообщили о драке в районе метро «Кузьминки».

В территориальные отделы полиции доставили 103 участников инцидента, которых в ближайшее время выдворят за пределы России.