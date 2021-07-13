Власти Москвы прокомментировали массовую драку возле метро «Кузьминки»

Массовая драка рядом со станцией метро «Кузьминки» расценивается как чрезвычайная ситуация, сообщили в пресс-службе Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

«Произошедшее расцениваем как чрезвычайное происшествие», — передаёт РИА Новости сообщение службы.

Отмечается, что поводом для выяснения отношений стал бытовой конфликт, произошедший между участниками конфликта ранее.

В ночь на 13 июля в полиции сообщили о драке в районе метро «Кузьминки».

В территориальные отделы полиции доставлены 103 человека, участвовавшие в инциденте, которых в ближайшее время выдворят за пределы России.