Власти Москвы прокомментировали массовую драку возле метро «Кузьминки»

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Массовая драка рядом со станцией метро «Кузьминки» расценивается как чрезвычайная ситуация, сообщили в пресс-службе Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
Власти Москвы прокомментировали массовую драку возле метро «Кузьминки»
  • РИА Новости

«Произошедшее расцениваем как чрезвычайное происшествие», — передаёт РИА Новости сообщение службы.

Отмечается, что поводом для выяснения отношений стал бытовой конфликт, произошедший между участниками конфликта ранее.

В ночь на 13 июля в полиции сообщили о драке в районе метро «Кузьминки».

В территориальные отделы полиции доставлены 103 человека, участвовавшие в инциденте, которых в ближайшее время выдворят за пределы России.

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