Власти Москвы прокомментировали массовую драку возле метро «Кузьминки»
- РИА Новости
«Произошедшее расцениваем как чрезвычайное происшествие», — передаёт РИА Новости сообщение службы.
Отмечается, что поводом для выяснения отношений стал бытовой конфликт, произошедший между участниками конфликта ранее.
В ночь на 13 июля в полиции сообщили о драке в районе метро «Кузьминки».
В территориальные отделы полиции доставлены 103 человека, участвовавшие в инциденте, которых в ближайшее время выдворят за пределы России.