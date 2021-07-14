Володин прокомментировал призыв ЕСПЧ узаконить однополые браки в России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал призывы Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) признать однополые браки на территории России.

«Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем Конституции России, не подлежат исполнению в России», — процитировал Володин в своём Telegram-канале текст поправки к ст. 79 Конституции России.

Он отметил, что к таким межгосударственным органам ЕСПЧ относится в первую очередь.

Володин подчеркнул, что «судьи ЕСПЧ, принимая такие решения, должны знать национальное законодательство страны, на которое оно распространяется и руководствоваться им, если оно приоритетно».

«В этом вопросе судьи показали отсутствие квалификации, приняв, по сути, противоречащее национальному законодательству, неправовое решение», — подытожил спикер, отметив, что правильным решением для судей ЕСПЧ станет подать в отставку.

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов осудил призыв ЕСПЧ узаконить однополые браки в России.

Как сообщало РИА Новости, ЕСПЧ опубликовал на своём сайте сообщение, в котором назвал несправедливым отказ однополым парам в заключении брака в России.