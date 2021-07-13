Милонов осудил призыв ЕСПЧ узаконить однополые браки в России

Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что призыв Европейского суда по правам человека узаконить однополые браки в России противоречит российскому законодательству и выполняться не будет.

Об этом сообщил ФАН.

Милонов заявил, что ЕС своими нелепыми притязаниями к России продемонстрировал «свои истинные планы и ожидания».

Также депутат считает, что русскоязычные пословицы, поговорки и крылатые выражения точно отражают восприятие российским народом подобных «евроценностей» и требований.

Как передаёт РИА Новости, ЕСПЧ опубликовал на своём сайте сообщение, в котором назвал несправедливым отказ однополым парам в заключении брака в России. Также он призвал ввести в стране юридическую процедуру, которая позволит узаконить подобные отношения.