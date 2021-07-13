Милонов осудил призыв ЕСПЧ узаконить однополые браки в России
- РИА Новости
Об этом сообщил ФАН.
Милонов заявил, что ЕС своими нелепыми притязаниями к России продемонстрировал «свои истинные планы и ожидания».
Также депутат считает, что русскоязычные пословицы, поговорки и крылатые выражения точно отражают восприятие российским народом подобных «евроценностей» и требований.
Как передаёт РИА Новости, ЕСПЧ опубликовал на своём сайте сообщение, в котором назвал несправедливым отказ однополым парам в заключении брака в России. Также он призвал ввести в стране юридическую процедуру, которая позволит узаконить подобные отношения.