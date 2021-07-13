В Госдуме прокомментировали предложение увеличить отпуска некурящим

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с RT прокомментировал предложение увеличить отпуск некурящим работникам.

«Сама идея, в целом, правильная. Мы должны снижать уровень потребления табака, алкоголя, повышать ответственное отношение граждан к своему здоровью. И это нужно делать не только мерами наказания... В населении чётко укоренилось, когда мы говорим об ответственном отношении, что будет какая-то ответственность, наказание», — заявил Говорин.

По его мнению, более правильный путь решения этой проблемы — через мотивирование.

«Работодателям мы можем дать рекомендации: стимулируйте тех, кто ведёт здоровый образ жизни, алкоголь не употребляет, не курит, ну дайте ему два дня оплачиваемых к отпуску. Десять дней, я думаю, многовато, но сама идея правильная. Самому бизнесмену, работодателю должно стать выгодно, если он создаёт условия для здорового образа жизни для своих сотрудников и стимулирует их в этом плане», — заключил он.

Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличить на десять дней ежегодный отпуск для некурящих граждан.

Подробнее — в материале RT.