Терапевт назвала способы сохранить здоровье при переработках

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Врач-терапевт Надежда Чернышова напомнила людям, которые очень много работают, о важности соблюдения так называемой гигиены труда.
Терапевт назвала способы сохранить здоровье при переработках
  • © Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Об этом она рассказала в беседе с «Москвой 24».

«Каждый час делать пятиминутную разминку: встать, сходить в другое помещение, потянуться, наклониться, расправить плечи, повращать плечами, осторожно с круговыми вращениями головы, без запрокидывания. Прекрасно, если в обеденный перерыв удаётся выйти из здания и походить по улице. Достаточно интенсивным шагом надо ходить по лестнице», — порекомендовала Чернышова.

Для того чтобы снять напряжение с глаз, она посоветовала делать специальную гимнастику.

Также специалист напомнила о важности соблюдать режим сна.

Ранее фитнес-тренер Станислав Милославский в беседе с Inforeactor рассказал о физических нагрузках для тех, кто ведёт сидячий образ жизни.

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