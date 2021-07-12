Терапевт назвала способы сохранить здоровье при переработках
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Об этом она рассказала в беседе с «Москвой 24».
«Каждый час делать пятиминутную разминку: встать, сходить в другое помещение, потянуться, наклониться, расправить плечи, повращать плечами, осторожно с круговыми вращениями головы, без запрокидывания. Прекрасно, если в обеденный перерыв удаётся выйти из здания и походить по улице. Достаточно интенсивным шагом надо ходить по лестнице», — порекомендовала Чернышова.
Для того чтобы снять напряжение с глаз, она посоветовала делать специальную гимнастику.
Также специалист напомнила о важности соблюдать режим сна.
Ранее фитнес-тренер Станислав Милославский в беседе с Inforeactor рассказал о физических нагрузках для тех, кто ведёт сидячий образ жизни.