Врач назвал причину популярности вакцины от коронавируса «КовиВак»

Главный врач 2-го диагностического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Терский рассказал агентству «Прайм» почему среди россиян популярна вакцина от COVID-19 «КовиВак».

«Популярность вакцины «КовиВак» объясняется тем, что она, во-первых, однокомпонентная», — заявил Терский, пояснив, что однократного введения препарата достаточно для завершения вакцинации.

Также он добавил, что гражданам приходится заниматься её поисками, так как вакцина произведена в очень малом количестве.

По словам врача, преимущества или недостатки вакцины ещё в точности не определены, поскольку «КовиВак» пока находится в процессе клинических испытаний.

Ранее гендиректор разработавшего препарат центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов заявил, что вакцина «КовиВак» эффективна против штамма коронавируса «дельта».