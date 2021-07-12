Врач назвал причину популярности вакцины от коронавируса «КовиВак»

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Главный врач 2-го диагностического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Терский рассказал агентству «Прайм» почему среди россиян популярна вакцина от COVID-19 «КовиВак».

«Популярность вакцины «КовиВак» объясняется тем, что она, во-первых, однокомпонентная», — заявил Терский, пояснив, что однократного введения препарата достаточно для завершения вакцинации.

Также он добавил, что гражданам приходится заниматься её поисками, так как вакцина произведена в очень малом количестве.

По словам врача, преимущества или недостатки вакцины ещё в точности не определены, поскольку «КовиВак» пока находится в процессе клинических испытаний.

Ранее гендиректор разработавшего препарат центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов заявил, что вакцина «КовиВак» эффективна против штамма коронавируса «дельта».

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