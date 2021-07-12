Врач назвал причину популярности вакцины от коронавируса «КовиВак»
«Популярность вакцины «КовиВак» объясняется тем, что она, во-первых, однокомпонентная», — заявил Терский, пояснив, что однократного введения препарата достаточно для завершения вакцинации.
Также он добавил, что гражданам приходится заниматься её поисками, так как вакцина произведена в очень малом количестве.
По словам врача, преимущества или недостатки вакцины ещё в точности не определены, поскольку «КовиВак» пока находится в процессе клинических испытаний.
Ранее гендиректор разработавшего препарат центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов заявил, что вакцина «КовиВак» эффективна против штамма коронавируса «дельта».