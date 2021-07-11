Собянин объяснил разницу между резервными ковидными госпиталями и стационарами

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, существует ли разница между резервными ковидными госпиталями и стационарами.
Собянин объяснил разницу между резервными ковидными госпиталями и стационарами
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Москвичи спрашивают в соцсетях: чем резервные ковидные госпитали отличаются от стационаров?
По качеству помощи и возможностям — ничем», — написал Собянин на своей странице «Вконтакте».

По его словам, в них есть всё необходимое для помощи пациентам: собственные лаборатории, КТ, рентген-аппараты, кардиографы, УЗИ, аппараты ИВЛ.

Он отметил, что в резервных госпиталях работают опытные медики из крупных столичных больниц.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал о ходе вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в столице.

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