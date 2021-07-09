Диетолог рассказала о лучших продуктах для перекуса

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала о лучших продуктах для перекуса.
Диетолог рассказала о лучших продуктах для перекуса
  • Pixabay

«Нормальный здоровый перекус — это хорошо. Он должен быть один-два раза в день оптимально и должен быть правильным», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

Так, по словам врача, важно, чтобы во время перекуса человек употреблял белковый продукт — хорошо подходит молоко, но лучше, если это будет кефир или йогурт.

С кисломолочными продуктами хорошо сочетаются фрукты, уточнила эксперт.

«Если посмотреть с точки зрения витамина С, то киви и цитрусовые будут лучше, чем, например, яблоки и груши. С другой стороны, в яблоках есть полезные пектины — это то, что нужно для поддержания иммунитета. Сливы также являются хорошим источником пектина», — сообщила Макиша.

Она также выразила мнение, что для перекуса подойдут и овощи, например, огурцы, перец, редис, сельдерей и томаты.

А вот что касается сладостей — здесь нужно быть осторожнее.

Например, чашка кофе с конфетами сильно повышает уровень глюкозы в крови и повышает риск развития сахарного диабета, особенно у людей старше 40 лет, заключила специалист.

Ранее газета «Известия» сообщала, что названа самая популярная еда для перекусов в российских офисах.

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