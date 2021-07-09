Диетолог рассказала о способах нормализации уровня холестерина

Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала о способах нормализации уровня холестерина.

«К сожалению, именно из-за этого возникает большое количество сердечно-сосудистых заболеваний. Однако холестерин можно держать под контролем», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, главное — здоровый образ жизни. Эксперт советует питаться натуральными продуктами, исключить из рациона консервы, фастфуд и полуфабрикаты, а также жирную и жареную пищу.

«Однако не стоит полностью исключать из рациона продукты животного происхождения. Например, морепродукты и рыба благотворно влияют на здоровье человека. Однако их употребление нужно перенести на первую половину дня. А на ужин лучше всего оставить зелёные овощи и белковую пищу», — рекомендует Дюваль.

По её словам, холестерин может повышаться из-за сладкого кофе и чая, особенно с добавлением молока или сливок, а также из-за газировок и соков.

Эксперт напомнила и о необходимости достаточного употребления чистой воды.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Коденцова в беседе с НСН дала рекомендации по выбору витаминов.