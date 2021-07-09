Терапевт рассказала, как пожилым сохранить здоровье в жаркую погоду

Врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева рассказала, как пожилым людям сохранить здоровье в жаркую погоду.

«В странах с жарким климатом объявляется сиеста, поэтому никто не ходит по улицам городов. Однако российские пенсионеры очень любят гулять днём. Но я всё равно советую отсидеться дома и ближе к вечеру выйти на улицу», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, в случае выхода из дома нужно обязательно прикрывать голову, а также брать с собой бутылку с водой.

На улице же желательно идти по теневой стороне, передвигаться в прохладном транспорте.

Алексеева добавила, что благоприятную обстановку стоит создать и дома — к примеру, поставить вентилятор, увлажнитель воздуха, повесить влажные ткани.

Ранее врач-кардиолог, доцент кафедры госпитальной терапии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Мария Беневская в беседе с kp.ru предупредила о возможном вреде контрастного душа во время жары.