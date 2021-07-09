В Тверской области выявили 248 случаев COVID-19 за сутки

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В Тверской области зарегистрировали 248 случаев COVID-19 за сутки.
В Тверской области выявили 248 случаев COVID-19 за сутки
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 47 886 жителей, выздоровели 42 220 человек, в том числе 184 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Нижегородской области выявили 529 случаев коронавируса за сутки, передаёт ИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 128 849. Из больниц выписаны 118 556 жителей, включая 394 — за минувшие 24 часа.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов прокомментировал решение об отмене ПЦР-тестов для вакцинированных и переболевших граждан при въезде в Россию.

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