В Кабардино-Балкарии прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Кабардино-Балкарии зарегистрировали 57 случаев COVID-19 за сутки, из больниц выписаны десять человек.
В Кабардино-Балкарии прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Количество болеющих составляет 754, из них 470 пациентов находятся в ковид-госпиталях.

За всё время пандемии в регионе заболели 25 338 человек, выздоровели 24 063.

Также стало известно, что в Оренбургской области выявили 279 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт RIA56.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 49 725 заболевших.

Из медучреждений выписаны 43 693 человека, в том числе 90 — за последние сутки.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов прокомментировал решение об отмене ПЦР-тестов для вакцинированных и переболевших граждан при въезде в Россию.

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