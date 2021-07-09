В Приморье прокомментировали ситуацию с коечным фондом

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В Приморском крае увеличивают коечный фонд для пациентов с COVID-19. В настоящее время для них предусмотрено 2080 мест.
В Приморье прокомментировали ситуацию с коечным фондом
  • РИА Новости

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на региональное правительство.

«Два-три раза за неделю мы вынуждены перепрофилировать дополнительное пространство под места для больных коронавирусом», — заявила глава регионального Минздрава Анастасия Худченко.

Также стало известно, что в Пермском крае за сутки выявили 348 случаев COVID-19, передаёт kp.ru со ссылкой на Роспотребнадзор.

В настоящее время 46 пациентов проходят лечение в больницах, ещё 302 — амбулаторно.

Общее число заболевших в регионе за время пандемии достигло 64 133.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов прокомментировал решение об отмене ПЦР-тестов для вакцинированных и переболевших граждан при въезде в Россию.

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