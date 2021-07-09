Попова заявила, что привитые не распространяют коронавирус
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- РИА Новости
«Если это какие-то исключительные случаи, да, может быть, но это отдельная совсем история», — сказала она в интервью телеканалу «Россия 24».
Ранее Попова заявила, что необходимо привить от коронавируса всё население России, чтобы стать самой передовой страной в борьбе с заболеванием.
В Кремле отметили, что поддерживают призыв, но считают такой план «весьма труднодостижимым».
По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, быстрее всего темпы вакцинации нарастили в Москве, Подмосковье, Белгородской области, Чечне, на Чукотке и в ряде других регионов.