Попова заявила, что привитые не распространяют коронавирус

Короткая ссылка
Человек, сделавший прививку от коронавируса, не распространяет его. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова заявила, что привитые не распространяют коронавирус
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Если это какие-то исключительные случаи, да, может быть, но это отдельная совсем история», — сказала она в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее Попова заявила, что необходимо привить от коронавируса всё население России, чтобы стать самой передовой страной в борьбе с заболеванием.

В Кремле отметили, что поддерживают призыв, но считают такой план «весьма труднодостижимым».

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, быстрее всего темпы вакцинации нарастили в Москве, Подмосковье, Белгородской области, Чечне, на Чукотке и в ряде других регионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить