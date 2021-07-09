Попова заявила, что привитые не распространяют коронавирус

Человек, сделавший прививку от коронавируса, не распространяет его. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Если это какие-то исключительные случаи, да, может быть, но это отдельная совсем история», — сказала она в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее Попова заявила, что необходимо привить от коронавируса всё население России, чтобы стать самой передовой страной в борьбе с заболеванием.

В Кремле отметили, что поддерживают призыв, но считают такой план «весьма труднодостижимым».

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, быстрее всего темпы вакцинации нарастили в Москве, Подмосковье, Белгородской области, Чечне, на Чукотке и в ряде других регионов.