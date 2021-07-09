В Татарстане зарегистрировали 45 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 45 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по региону.

Больше всего заболевших — в Казани и Набережных Челнах (16 и 11 жителей соответственно).

Всего в республике за время пандемии выявили 22 806 случаев COVID-19. На данный момент темп прироста находится на уровне 0,2%, рассказали в управлении Роспотребнадзора по региону.

Выздоровели при этом 20 417 жителей, в том числе 25 за минувшие 24 часа, заявил замминистра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения исполкома Казани Владимир Жаворонков.

Также стало известно, что в Ростовской области количество коек для пациентов с COVID-19 выросло на 1096, передаёт rostovgazeta.ru со ссылкой на главу регионального Минздрава Юрия Кобзева.

В начале июля число мест для больных коронавирусом достигло 2576.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов прокомментировал решение об отмене ПЦР-тестов для вакцинированных и переболевших граждан при въезде в Россию.