В Ставропольском крае провели около 2,5 млн исследований на COVID-19

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В Ставропольском крае с начала пандемии провели около 2,5 млн исследований на COVID-19, заявил губернатор региона Владимир Владимиров.
В Ставропольском крае провели около 2,5 млн исследований на COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает newstracker.ru.

В общей сложности с начала пандемии в крае подтверждено 58 699 случаев заболевания. Выздоровели при этом 43 503 жителя.

«Со всеми заболевшими работают врачи. Все необходимые ресурсы для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в нашем крае есть», — заявил Владимиров.

В свою очередь, в Тамбовской области зарегистрировали 97 случаев COVID-19 за сутки.

Общее число заболевших за время пандемии в регионе достигло 35 565. Из больниц выписан 33 921 житель, передаёт «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.

Первый этап вакцинации прошли 195 810 человек, оба компонента получили 139 427.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что число привитых первым компонентом вакцины от COVID-19 в стране приближается к 30 млн.

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