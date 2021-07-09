Почти 30 млн россиян получили первый компонент вакцины от коронавируса
- РИА Новости
«В целом по стране, с учётом всех контингентов населения, цифра приближается по вакцинированным первым компонентом к 30 млн», — сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
Ранее он отметил, что быстрее всего темпы вакцинации от коронавируса нарастили в Москве, Подмосковье, Белгородской области, Чечне, на Чукотке и в ряде других регионов.
В Кремле также заявили, что поддерживают призыв главы Роспотребнадзора Анны Поповой к всеобщей вакцинации россиян от коронавируса.