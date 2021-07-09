Почти 30 млн россиян получили первый компонент вакцины от коронавируса

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что число привитых первым компонентом вакцины от COVID-19 в стране приближается к 30 млн.
Почти 30 млн россиян получили первый компонент вакцины от коронавируса
  • РИА Новости

«В целом по стране, с учётом всех контингентов населения, цифра приближается по вакцинированным первым компонентом к 30 млн», — сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Ранее он отметил, что быстрее всего темпы вакцинации от коронавируса нарастили в Москве, Подмосковье, Белгородской области, Чечне, на Чукотке и в ряде других регионов.

В Кремле также заявили, что поддерживают призыв главы Роспотребнадзора Анны Поповой к всеобщей вакцинации россиян от коронавируса.

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