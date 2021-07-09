Найден чёрный ящик разбившегося на Камчатке Ан-26

На склоне сопки вблизи Паланы найден один из бортовых самописцев разбившегося Ан-26.

«Обнаружен один из чёрных ящиков, при первичном осмотре без критических повреждений», — сообщили Интерфаксу в администрации посёлка.

Ранее стало известно, что фрагменты самолёта Ан-26 начали вывозить с места происшествия.

В результате крушения самолёта Ан-26 в районе посёлка Палана погибли 28 человек. СК возбудил дело. Следствие отрабатывает три версии авиакатастрофы: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна и ошибка пилотирования.