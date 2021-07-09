Фрагменты Ан-26 вывозят с места крушения на Камчатке

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Фрагменты самолёта Ан-26, который потерпел крушение на Камчатке, начали вывозить с места происшествия.
Фрагменты Ан-26 вывозят с места крушения на Камчатке
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«Обнаруженные фрагменты воздушного судна осматриваются, после чего транспортируются с места происшествия с целью последующей раскладки и оценки наличия недостающих фрагментов», — говорится в сообщении Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.

Отмечается, что место происшествия осматривает следственная группа.

Также следователи, криминалисты и судебно-медицинские эксперты осматривают останки тел погибших.

Ранее специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) начали работу на месте крушения самолёта Ан-26 на Камчатке.

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