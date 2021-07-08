Специалисты МАК приступили к работе на месте крушения Ан-26 на Камчатке

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Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) начали работу на месте крушения самолёта Ан-26 на Камчатке.
Специалисты МАК приступили к работе на месте крушения Ан-26 на Камчатке
  • © ГУ МЧС по по Камчатскому краю

«Следственная группа приступила к проведению осмотра места происшествия совместно со специалистами Межгосударственного авиационного комитета», — приводит ТАСС сообщение Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.

Отмечается, что обнаруженные фрагменты воздушного судна осматриваются, после чего транспортируются с места происшествия с целью последующей раскладки и оценки наличия недостающих фрагментов.

Ранее МАК создал комиссию по расследованию крушения Ан-26 на Камчатке.

В результате крушения самолёта Ан-26 в районе посёлка Палана погибли 28 человек. СК возбудил дело. Следствие отрабатывает три версии авиакатастрофы: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна и ошибка пилотирования.

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