На Кубани жителям около 1,8 тысячи домов окажут матпомощь после подтоплений

В Краснодарском крае жителям 1791 дома, который пострадал в результате подтоплений, окажут материальную помощь, сообщили в краевом Министерстве ГО и ЧС.

«Составлены акты об ущербе у жителей 1791 домовладения, которым будет оказана единовременная материальная помощь и единовременная финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости», — передаёт ТАСС сообщение министерства.

Ранее стало известно, что в результате подтоплений на Кубани погибли восемь человек.

СК возбудил дело по статье о причинении смерти по неосторожности в связи с гибелью нескольких человек в результате подтоплений на Кубани.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с непогодой был введён в шести муниципалитетах региона.