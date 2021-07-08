На Кубани жителям около 1,8 тысячи домов окажут матпомощь после подтоплений

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В Краснодарском крае жителям 1791 дома, который пострадал в результате подтоплений, окажут материальную помощь, сообщили в краевом Министерстве ГО и ЧС.
На Кубани жителям около 1,8 тысячи домов окажут матпомощь после подтоплений
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«Составлены акты об ущербе у жителей 1791 домовладения, которым будет оказана единовременная материальная помощь и единовременная финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости», — передаёт ТАСС сообщение министерства.

Ранее стало известно, что в результате подтоплений на Кубани погибли восемь человек.

СК возбудил дело по статье о причинении смерти по неосторожности в связи с гибелью нескольких человек в результате подтоплений на Кубани.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с непогодой был введён в шести муниципалитетах региона.

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