Число погибших в результате подтоплений на Кубани возросло до восьми

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В Краснодарском крае подтвердили гибель ещё трёх человек в результате подтоплений. Общее число погибших возросло до восьми, передаёт ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.
Число погибших в результате подтоплений на Кубани возросло до восьми
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

По данным ведомства, два человека обнаружены погибшими в Горячем Ключе (они находились на пилораме и не слышали предупреждение об эвакуации), ещё один — в Туапсинском районе. 

Ранее СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в связи с гибелью нескольких человек в результате подтоплений на Кубани.

Режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды действует в шести муниципалитетах региона.

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