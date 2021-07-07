Число погибших в результате подтоплений на Кубани возросло до восьми

В Краснодарском крае подтвердили гибель ещё трёх человек в результате подтоплений. Общее число погибших возросло до восьми, передаёт ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным ведомства, два человека обнаружены погибшими в Горячем Ключе (они находились на пилораме и не слышали предупреждение об эвакуации), ещё один — в Туапсинском районе.

Ранее СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в связи с гибелью нескольких человек в результате подтоплений на Кубани.

Режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды действует в шести муниципалитетах региона.