Число погибших в результате подтоплений на Кубани возросло до восьми
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По данным ведомства, два человека обнаружены погибшими в Горячем Ключе (они находились на пилораме и не слышали предупреждение об эвакуации), ещё один — в Туапсинском районе.
Ранее СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в связи с гибелью нескольких человек в результате подтоплений на Кубани.
Режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды действует в шести муниципалитетах региона.