На Кубани возбудили дело из-за гибели трёх человек при подтоплениях
- Reuters
«Возбуждено уголовное дело по факту гибели трёх человек, в том числе несовершеннолетней, в результате резкого ухудшения погодных условий и выпадения обильных осадков (ч. 3 ст. 109 УК России)», — говорится в сообщении СК.
По данным следствия, вечером 5 июля 2021 года в районе посёлка Джубга с дороги смыло автомобиль, в результате чего машина перевернулась. Погибли 36-летняя женщина и её 13-летняя дочь.
В селе Горском в результате прилива воды в своём доме погиб 71-летний мужчина.
Ранее прокуратура Краснодарского края подтвердила гибель трёх человек при подтоплениях в Туапсинском районе.