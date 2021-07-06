На Кубани возбудили дело из-за гибели трёх человек при подтоплениях

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Следственное управление СК по Краснодарскому краю сообщило о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности по факту гибели трёх человек.
На Кубани возбудили дело из-за гибели трёх человек при подтоплениях
  • Reuters

«Возбуждено уголовное дело по факту гибели трёх человек, в том числе несовершеннолетней, в результате резкого ухудшения погодных условий и выпадения обильных осадков (ч. 3 ст. 109 УК России)», — говорится в сообщении СК.

По данным следствия, вечером 5 июля 2021 года в районе посёлка Джубга с дороги смыло автомобиль, в результате чего машина перевернулась. Погибли 36-летняя женщина и её 13-летняя дочь.

В селе Горском в результате прилива воды в своём доме погиб 71-летний мужчина.

Ранее прокуратура Краснодарского края подтвердила гибель трёх человек при подтоплениях в Туапсинском районе.

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