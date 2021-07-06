В Туапсинском районе из-за подтоплений погибли три человека

Прокуратура Краснодарского края подтвердила гибель трёх человек при подтоплениях в Туапсинском районе.

«Подтверждаем, что в Туапсинском районе из-за непогоды, стихии есть погибшие. Так, в селе Горском в домовладении погиб мужчина (71 год, лежачий онкологический больной), на автодороге в районе села Дефановка (погибли. — RT) мать 1984 года рождения и ребёнок 2007 года рождения, находились в машине, машину снесло течением в канаву, она была полна воды, предварительно, погибли от асфиксии», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Ранее сообщалось, что в Туапсинском районе Кубани подтоплено 760 домовладений из-за сильных осадков.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с непогодой введён в шести муниципалитетах Краснодарского края.