В шести муниципалитетах Кубани ввели режим ЧС из-за непогоды

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Режим чрезвычайной ситуации в связи с непогодой введён в шести муниципалитетах Краснодарского края.
В шести муниципалитетах Кубани ввели режим ЧС из-за непогоды
  • © РИА Новости / Артур Лебедев

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона.

«В шести муниципалитетах края введён режим ЧС — Туапсинский, Славянский, Горячий Ключ, Сочи, Северский, Геленджик», — заявили в оперштабе.

По данным оперштаба, остаются подтопленными 267 жилых домов и 395 приусадебных участков в семи населённых пунктах. Проведена эвакуация 136 человек.

Ранее в МЧС сообщили о подтоплении 150 придомовых территорий в посёлке Джубга Туапсинского района.

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