В шести муниципалитетах Кубани ввели режим ЧС из-за непогоды
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона.
«В шести муниципалитетах края введён режим ЧС — Туапсинский, Славянский, Горячий Ключ, Сочи, Северский, Геленджик», — заявили в оперштабе.
По данным оперштаба, остаются подтопленными 267 жилых домов и 395 приусадебных участков в семи населённых пунктах. Проведена эвакуация 136 человек.
Ранее в МЧС сообщили о подтоплении 150 придомовых территорий в посёлке Джубга Туапсинского района.