В шести муниципалитетах Кубани ввели режим ЧС из-за непогоды

Режим чрезвычайной ситуации в связи с непогодой введён в шести муниципалитетах Краснодарского края.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона.

«В шести муниципалитетах края введён режим ЧС — Туапсинский, Славянский, Горячий Ключ, Сочи, Северский, Геленджик», — заявили в оперштабе.

По данным оперштаба, остаются подтопленными 267 жилых домов и 395 приусадебных участков в семи населённых пунктах. Проведена эвакуация 136 человек.

Ранее в МЧС сообщили о подтоплении 150 придомовых территорий в посёлке Джубга Туапсинского района.