В Туапсинском районе Кубани подтоплено 760 домовладений из-за сильных осадков.

«На 08:00 6 июля в результате сильных дождей подтопило 760 домовладений в населенных пунктах: село Молдовановка — 30, село Дефановка — 90, село Горское и хутор Полковничий — 50, пгт. Джубга — 340, село Лермонтово и село Тенгинка — 250», — приводит РИА Новости сообщение оперштаба Краснодарского края.

Отмечается, что специалисты администрации муниципалитета обходят пострадавшие от воды дома и дворы. Данные о пострадавших домовладениях будут уточняться.

Ранее сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации в связи с непогодой введён в шести муниципалитетах Краснодарского края.