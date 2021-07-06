В Туапсинском районе Кубани подтоплено 760 домовладений

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В Туапсинском районе Кубани подтоплено 760 домовладений из-за сильных осадков.
В Туапсинском районе Кубани подтоплено 760 домовладений
  • © РИА Новости / Артур Лебедев

«На 08:00 6 июля в результате сильных дождей подтопило 760 домовладений в населенных пунктах: село Молдовановка — 30, село Дефановка — 90, село Горское и хутор Полковничий — 50, пгт. Джубга — 340, село Лермонтово и село Тенгинка — 250», — приводит РИА Новости сообщение оперштаба Краснодарского края.

Отмечается, что специалисты администрации муниципалитета обходят пострадавшие от воды дома и дворы. Данные о пострадавших домовладениях будут уточняться.

Ранее сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации в связи с непогодой введён в шести муниципалитетах Краснодарского края.

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