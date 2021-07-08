Корабль ВМС США Yuma зашёл в Чёрное море

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Военно-транспортное судно ВМС США Yuma зашло в Чёрное море, сообщил Национальный центр управления обороной России. Черноморский флот приступил к слежению за судном.
Корабль ВМС США Yuma зашёл в Чёрное море
  • © U.S. Naval Forces Europe-Africa / U.S. 6th Fleet

«Силы и средства ЧФ приступили к слежению за действиями быстроходного военно-транспортного судна Yuma ВМС США, зашедшего в акваторию Чёрного моря 8 июля 2021 года», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее пресс-служба 6-го флота ВМС США проинформировала, что корабль Yuma начал переход в Чёрное море.

7 июля сообщалось, что силы ЧФ приступили к слежению за вошедшим в акваторию патрульным кораблём Rayo ВМС Испании.

В Кремле подчёркивали, что российская сторона будет принимать должные меры в случае нарушения государственной границы в море.

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