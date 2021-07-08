Володин высказался о позиции Франции по российским вакцинам

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал позицию Франции о непризнании российских и китайских вакцин безответственной и недальновидной.
Володин высказался о позиции Франции по российским вакцинам
  • © РИА Новости / Александр Астафьев

«Позиция, которая игнорирует как интересы собственных граждан, так и здравые голоса политиков и учёных, звучащие в самой Европе», — заявил Володин в своём Telegram-канале.

Он отметил, что западным политикам следует определиться со своими приоритетами.

«Политики, которые думают о своих гражданах, не могут быть столь безответственны, призывая ограничить доступ к жизненно важным препаратам в условиях пандемии», — добавил спикер Госдумы.

По мнению Володина, причиной такого заявления может служить всё большая потеря самостоятельности европейскими государствами.

Ранее госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон в эфире телеканала France 2 заявил, что, по мнению Парижа, странам Евросоюза не следует признавать вакцины от коронавируса, произведённые в России и Китае.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с RT отметил, что данное высказывание противоречит интересам граждан самой Франции и других государств Европейского союза.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала высказывания Бона неприемлемыми.

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