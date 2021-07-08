Кардиолог предупредила о возможном вреде контрастного душа во время жары

Врач-кардиолог, доцент кафедры госпитальной терапии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Мария Беневская предупредила о возможном вреде контрастного душа во время жары.

«Если вы резко перейдёте к контрастному душу или начнёте пользоваться только холодной водой, это может быть опасно. Необходимо начинать с мягких перепадов температур и коротких интервалов», — заявила она в беседе с kp.ru.

По её словам, в жаркую погоду лучше прохладный, но не ледяной душ даже для здоровых людей.

Особую осторожность при приёме контрастного душа, отметила Беневская, должны проявлять люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поскольку холодная вода может спровоцировать резкий спазм сосудов.

Ранее врач Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала советы по защите от перегрева в жару.