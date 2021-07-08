Боевые корабли Северного флота примут участие в праздновании Дня ВМФ

Мероприятия с участием боевых кораблей и атомных подводных субмарин Северного флота пройдут в Североморске, Санкт-Петербурге и Кронштадте.

Об этом пишет сайт «Невские новости».

В воскресенье, 25 июля, на парад в Кольский залив выйдут десять боевых кораблей во главе с флагманом флота — атомным ракетным крейсером «Пётр Великий». На рейде Кольского залива зрителей поприветствуют экипажи атомной подводной лодки «Новомосковск», подводного ракетного крейсера «Казань», эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков», большого противолодочного корабля «Североморск», минных тральщиков «Соловецкий юнга» и «Ельня», а также нового десантного корабля «Иван Грен».

В акватории Североморской гавани и на побережье залива развернутся показательные баталии морской пехоты с высадкой на берег бойцов и бронетехники.

Кроме того, корабли Северного флота примут участие в Главном военно-морском параде страны в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

Как ранее сообщало ФАН, парад кораблей Тихоокеанского флота в честь Дня ВМФ состоится в бухте Золотой Рог во Владивостоке.