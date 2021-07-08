В Татарстане выявили 42 случая COVID-19 за сутки

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В Татарстане выявили 42 случая коронавируса за сутки.
В Татарстане выявили 42 случая COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает «Реальное время».

С начала пандемии в республике заболел 22 761 житель. При этом выздоровели 20 392 человека, в том числе 47 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Новгородской области зарегистрировали 121 случай коронавируса за сутки.

Из больниц выписаны 78 жителей, передаёт mk.ru со ссылкой на оперштаб.

Ранее сообщалось, что Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с COVID-19, приняла 500 тыс. звонков в Санкт-Петербурге в июне.

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