В Татарстане выявили 42 случая COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает «Реальное время».
С начала пандемии в республике заболел 22 761 житель. При этом выздоровели 20 392 человека, в том числе 47 — за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Новгородской области зарегистрировали 121 случай коронавируса за сутки.
Из больниц выписаны 78 жителей, передаёт mk.ru со ссылкой на оперштаб.
Ранее сообщалось, что Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с COVID-19, приняла 500 тыс. звонков в Санкт-Петербурге в июне.