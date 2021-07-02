Служба 122 приняла 500 тысяч звонков в Петербурге в июне

Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с COVID-19, приняла 500 тыс. звонков в Санкт-Петербурге в июне.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на комитет по информации и связи.

Специалисты зарегистрировали 275 тыс. заявок на вызов врача на дом и записали на вакцинацию 40 тыс. горожан.

Кол-центр может одновременно обрабатывать более 700 звонков. При вызове врача на дом с гражданами общается голосовой помощник.

Служба 122 работает круглосуточно.

Ранее «Невские новости» сообщали, что за последние сутки в Единую региональную информационно-справочную службу поступило 12 602 обращения по вопросам, связанным с темой пандемии.