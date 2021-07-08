Водолазы начали работать на месте крушения самолёта на Камчатке

На месте крушения пассажирского самолёта Ан-26 на Камчатке начали работать водолазы. Также к месту трагедии идёт специальное судно.

Об этом этом РИА Новости заявил замдиректора Камчатского авиационного предприятия Сергей Горб.

«Команды поступили, там работают водолазы. Нам команду дали прекратить, потому что на вертолётах искать уже нечего... Туда ещё направляется специально судно для поисков, проведения подводных работ», — отметил собеседник.

Ранее сообщалось, что спасатели вернулись на вездеходах к месту крушения пассажирского самолёта Ан-26 на Камчатке в связи с улучшением метеоусловий. В ходе поисковых работ удалось обнаружить останки 19 погибших в результате трагедии.

Самолёт Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского в Палану, перестал выходить на связь 6 июля. На борту разбившегося лайнера находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. В Минтрансе России ранее подтвердили, что при падении самолёта никто не выжил.

Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь семьям погибших при крушении Ан-26.