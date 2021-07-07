Путин поручил оказать помощь семьям погибших при крушении Ан-26 на Камчатке

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что помощь семьям погибших при крушении Ан-26 на Камчатке будет оказана в ближайшее время.

«Надеюсь, что все вопросы социального характера и помощь семьям погибших будет оказана в самое ближайшее время», — сказал глава государства на совещании с членами правительства.

Ранее в Минтрансе подтвердили, что в авиакатастрофе никто не выжил.

6 июля пропала связь с пассажирским Ан-26, выполнявшим рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа.

СК отрабатывает три версии авиакатастрофы: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна, ошибка пилотирования.