Путин поручил оказать помощь семьям погибших при крушении Ан-26 на Камчатке
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«Надеюсь, что все вопросы социального характера и помощь семьям погибших будет оказана в самое ближайшее время», — сказал глава государства на совещании с членами правительства.
Ранее в Минтрансе подтвердили, что в авиакатастрофе никто не выжил.
6 июля пропала связь с пассажирским Ан-26, выполнявшим рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа.
СК отрабатывает три версии авиакатастрофы: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна, ошибка пилотирования.