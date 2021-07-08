Спасатели МЧС возвращаются к месту крушения самолёта на Камчатке
- РИА Новости
- © Пресс-служба МЧС РФ
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Тигильского района.
«Из Паланы сейчас убывают вездеходы с людьми. Погода улучшилась, переменная облачность, будут задействованы вертолёты», — говорится в заявлении.
К работам также будут привлечены водолазы.
Пассажирский самолёт Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского в Палану, перестал выходить на связь 6 июля. На борту лайнера находились 22 пассажира и шесть членов экипажа.
В СК рассматривают три версии авиакатастрофы: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности самолёта и ошибка пилотирования. В Минтрансе России ранее подтвердили, что при падении самолёта никто не выжил.
Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь семьям погибших при крушении Ан-26.