В Москве закупят ещё 200 автомобилей скорой помощи
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Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.
На приобретение автомобилей выделят субсидию в размере 620 млн рублей.
Скорую помощь в столице оказывают более 1000 бригад. Выполняется по 11—12 тыс. выездов в сутки.
Во время пандемии сотрудники работают с повышенной нагрузкой. Они оказывают медпомощь на дому, проводят медицинскую эвакуацию, доставляют пациентов в стационары и амбулаторные КТ-центры.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье закупили более 230 машин скорой помощи.