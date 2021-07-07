В Москве закупят ещё 200 автомобилей скорой помощи

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В Москве планируют закупить ещё 200 автомобилей скорой помощи. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.
В Москве закупят ещё 200 автомобилей скорой помощи
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

На приобретение автомобилей выделят субсидию в размере 620 млн рублей.

Скорую помощь в столице оказывают более 1000 бригад. Выполняется по 11—12 тыс. выездов в сутки.

Во время пандемии сотрудники работают с повышенной нагрузкой. Они оказывают медпомощь на дому, проводят медицинскую эвакуацию, доставляют пациентов в стационары и амбулаторные КТ-центры.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье закупили более 230 машин скорой помощи.

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