В Москве закупят ещё 200 автомобилей скорой помощи

В Москве планируют закупить ещё 200 автомобилей скорой помощи. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

На приобретение автомобилей выделят субсидию в размере 620 млн рублей.

Скорую помощь в столице оказывают более 1000 бригад. Выполняется по 11—12 тыс. выездов в сутки.

Во время пандемии сотрудники работают с повышенной нагрузкой. Они оказывают медпомощь на дому, проводят медицинскую эвакуацию, доставляют пациентов в стационары и амбулаторные КТ-центры.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье закупили более 230 машин скорой помощи.