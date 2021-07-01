В Подмосковье закупили более 230 машин скорой помощи
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Об этом сообщает телеканал «360».
Автомобили передадут в медицинские учреждения в Кашире, Коломне, Одинцове, Луховицах и других муниципалитетах.
Их будут использовать для обслуживания вызовов пациентов на дому.
«Количество вызовов врачей неотложной помощи значительно увеличилось. Новые автомобили позволят сократить сроки оказания помощи пациентам», — отметила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
Регион приобрёл автомобили по поручению губернатора Андрея Воробьёва в рамках проекта модернизации первичного звена здравоохранения региона.
Как ранее сообщало информагентство URA.RU, медикам Курганской области передали 25 новых машин неотложной помощи.