В Подмосковье закупили более 230 машин скорой помощи

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В Министерстве здравоохранения Московской области сообщили, что в скором времени в больницы региона поступят 234 новые машины неотложной помощи.
В Подмосковье закупили более 230 машин скорой помощи
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Об этом сообщает телеканал «360».

Автомобили передадут в медицинские учреждения в Кашире, Коломне, Одинцове, Луховицах и других муниципалитетах.

Их будут использовать для обслуживания вызовов пациентов на дому.

«Количество вызовов врачей неотложной помощи значительно увеличилось. Новые автомобили позволят сократить сроки оказания помощи пациентам», — отметила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Регион приобрёл автомобили по поручению губернатора Андрея Воробьёва в рамках проекта модернизации первичного звена здравоохранения региона.

Как ранее сообщало информагентство URA.RU, медикам Курганской области передали 25 новых машин неотложной помощи.

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