В Подмосковье закупили более 230 машин скорой помощи

В Министерстве здравоохранения Московской области сообщили, что в скором времени в больницы региона поступят 234 новые машины неотложной помощи.

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Об этом сообщает телеканал «360». Автомобили передадут в медицинские учреждения в Кашире, Коломне, Одинцове, Луховицах и других муниципалитетах. Их будут использовать для обслуживания вызовов пациентов на дому. «Количество вызовов врачей неотложной помощи значительно увеличилось. Новые автомобили позволят сократить сроки оказания помощи пациентам», — отметила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Регион приобрёл автомобили по поручению губернатора Андрея Воробьёва в рамках проекта модернизации первичного звена здравоохранения региона. Как ранее сообщало информагентство URA.RU, медикам Курганской области передали 25 новых машин неотложной помощи.