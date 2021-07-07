Артемий Лебедев рассказал, что его «бесит» отказ людей прививаться от COVID-19

Дизайнер Артемий Лебедев в премьере нового сезона стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал, что его «бесит» в ситуации вокруг пандемии коронавируса.

«Больше всего на свете меня бесит, что люди не идут и не прививаются», — сказал Лебедев в рубрике «Бесит».

По его словам, год назад казалось, что коронавирус — это «просто тяжёлый грипп», угрожающий пожилым людям в Китае, а сейчас умирают «40-летние взрослые мужики».

«Понятно, что это новый вариант коронавируса, понятно, что нужно позаботиться о своём здоровье, что нужно пойти и вколоть себе антитело с физраствором, которое называется вакцина, чтобы просто пережить эту болезнь, когда она к тебе придёт, а всё равно переболеют абсолютно все. Те люди, которые переболели, ничего хорошего о болезни не докладывают», — высказался Лебедев.

7 июля российский премьер Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и Минздраву актуализировать модель вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России работают 6 тыс. прививочных пунктов для вакцинации населения от коронавируса, ещё примерно 6 тыс. мобильных бригад работают на производстве или же выезжают на дом к пациентам.