Диетолог предупредила о возможном вреде употребления айс-кофе в жару

Короткая ссылка
Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова предупредила о возможном вреде употребления айс-кофе в жару.
Диетолог предупредила о возможном вреде употребления айс-кофе в жару
  • Pixabay

«Это всё-таки кофеиносодержащий напиток, он содержит столько же кофеина, сколько и обычный кофе. В жару мы должны контролировать уровень кофеина в течение дня, не должно быть большого его потребления», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметила эксперт, такой напиток может увеличить частоту сердечных сокращений и поспособствовать дополнительному повышению артериального давления.

«Также айс-кофе не обогащает водный баланс: избыточное употребление кофеина может привести к обезвоживанию за счёт усиления мочегонного эффекта. Просто как кофеиносодержащий напиток одну-две чашечки в день можно себе позволить», — сказала Круглова.

Ранее врач Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала советы по защите от перегрева в жару.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить