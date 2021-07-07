Диетолог предупредила о возможном вреде употребления айс-кофе в жару

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова предупредила о возможном вреде употребления айс-кофе в жару.

«Это всё-таки кофеиносодержащий напиток, он содержит столько же кофеина, сколько и обычный кофе. В жару мы должны контролировать уровень кофеина в течение дня, не должно быть большого его потребления», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметила эксперт, такой напиток может увеличить частоту сердечных сокращений и поспособствовать дополнительному повышению артериального давления.

«Также айс-кофе не обогащает водный баланс: избыточное употребление кофеина может привести к обезвоживанию за счёт усиления мочегонного эффекта. Просто как кофеиносодержащий напиток одну-две чашечки в день можно себе позволить», — сказала Круглова.

Ранее врач Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала советы по защите от перегрева в жару.