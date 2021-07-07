В Курской области открыли два госпиталя для пациентов с COVID-19

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В Курской области для лечения больных с коронавирусной инфекцией открыли ещё два стационара на 110 мест.
В Курской области открыли два госпиталя для пациентов с COVID-19
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

Как передаёт ОТР, 70 мест развёрнуто в Фатежской клинике. В качестве респираторного госпиталя она работала с декабря 2020-го по июнь 2021 года. За это время здесь вылечились около 800 пациентов.

Солнцевская районная больница также принимала пациентов с коронавирусом. С ноября 2020-го по март 2021 года помощь получили почти 500 пациентов. В настоящее время в больнице имеется 40 мест, оснащённых медицинским оборудованием для подачи кислорода.

Ранее сайт «Невские новости» сообщал, что в Санкт-Петербурге провели 33 657 тестов на коронавирус за сутки.

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