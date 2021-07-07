В Татарстане подтвердили 39 случаев COVID-19 за сутки

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В Татарстане подтвердили 39 случаев коронавируса за сутки, выздоровели при этом 16 человек.
В Татарстане подтвердили 39 случаев COVID-19 за сутки
  • © Liu Kun/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Реальное время».

С начала пандемии в республике заболели 22 719 жителей, 20 345 из них выписаны из медучреждений.

Также стало известно, что в Оренбургской области зарегистрировали 266 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт RIA56.

Как уточняется, общее число заболевших в регионе достигло 49 178. Из больниц выписали 43 511 жителей, в том числе 83 за последние сутки.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

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