В Татарстане подтвердили 39 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает «Реальное время».
С начала пандемии в республике заболели 22 719 жителей, 20 345 из них выписаны из медучреждений.
Также стало известно, что в Оренбургской области зарегистрировали 266 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт RIA56.
Как уточняется, общее число заболевших в регионе достигло 49 178. Из больниц выписали 43 511 жителей, в том числе 83 за последние сутки.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с коронавирусом.