В Татарстане подтвердили 39 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане подтвердили 39 случаев коронавируса за сутки, выздоровели при этом 16 человек.

Об этом сообщает «Реальное время».

С начала пандемии в республике заболели 22 719 жителей, 20 345 из них выписаны из медучреждений.

Также стало известно, что в Оренбургской области зарегистрировали 266 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт RIA56.

Как уточняется, общее число заболевших в регионе достигло 49 178. Из больниц выписали 43 511 жителей, в том числе 83 за последние сутки.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с коронавирусом.